Ezio Bosso, "la musica non basta mai"

ROMA, 5 GIU - "La musica non basta mai. Questo programma è in assoluto la follia più grande della mia carriera, è un gesto d'amore verso la musica". Così Ezio Bosso, conquistato dalle note da bambino grazie alla Sonata al "Chiaro di luna" di Ludwig van Beethoven, anche se al pubblico di Rai3 offrirà la Sinfonia n. 5 e la n. 7 nel lungo appuntamento evento 'Che storia è la musica' di domenica 9 giugno che coprirà la prima e seconda serata. Che storia è la musica è il risultato di questo sogno ed è un atto d'amore verso il grande repertorio classico e verso tutti coloro che lo sentono inaccessibile, trasposto in tv da Ezio Bosso insieme ad Angelo Bozzolini. "Parlare di musica si può con dolcezza e divertimento", dice nel corso della presentazione a Viale Mazzini il pianista, compositore e direttore d'orchestra, su cui il direttore della terza rete Rai Stefano Coletta ha scommesso. Tra gli ospiti Enrico Mentana, Nicoletta Mantovani, Luca Bizzarri, Andrea Lo Cicero, Roby Facchinetti, Gino Strada, Alfonso Signorini.