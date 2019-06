Ue: Farage non aderirà al gruppo Lega

BRUXELLES, 5 GIU - L'eurodeputato britannico euroscettico Nigel Farage non si unirà al gruppo politico guidato da Matteo Salvini e Marine Le Pen al Parlamento europeo. Lo ha annunciato lo stesso Farage a Politico.eu, precisando che il suo Brexit Party - che alle elezioni europee ha ottenuto 29 seggi - "non entrerà a far parte del gruppo Enf".