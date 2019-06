D-Day: Trump recita preghiera Roosevelt

LONDRA, 5 GIU - Donald Trump è salito oggi sul palco delle commemorazioni dei 75 anni del D-Day, di fronte al mare di Portsmouth, uno dei porti da cui partì nel 1944 l'operazione dello sbarco in Normandia, per leggere la preghiera scritta per l'occasione dal presidente Franklin Delano Roosevelt. Nel testo si invoca la protezione di "Dio Onnipotente sui nostri figli, orgoglio della nazione, impegnati nella "lotta per preservare la nostra repubblica, la nostra religione, la nostra civiltà e liberare un'umanità sofferente". Il palco ha visto fra gli altri protagonisti Theresa May ed Emmanuel Macron, che hanno letto nella commozione generale le lettere ai familiari di un caduto della resistenza francese e di un capitano britannico, Norman Skinner, morto in Normandia; Mentre Justin Trudeau ha ricordato un ufficiale canadese, il tenente colonnello Cecil Merritt, decorato nel corso della II guerra mondiale. Le letture dei leader sono state intervallate da racconti e rievocazioni affidate ad attori e militari, da filmati, da canti