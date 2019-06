Investimento,disagi linea Bologna-Rimini

BOLOGNA, 5 GIU - Disagi sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini a causa di un investimento mortale nei pressi della stazione di Gambettola nel Cesenate. A seguito dell'investimento, intorno alle 8.50 è stata sospesa la circolazione tra le stazioni di Gambettola e Santarcangelo di Romagna, nel Riminese, per permettere l'intervento dell'Autorità giudiziaria. La circolazione è stata poi riattivata, intorno alle 9.50, su un solo binario a senso unico alternato. Ciò ha determinato forti rallentamenti con ritardi per i convogli in viaggio fino a due ore. Per garantire la circolazione tra Bologna e Rimini i treni sono stati deviati sulla linea per Ravenna comportando un allungamento dei tempi di percorrenza.