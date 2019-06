18enne ucciso,tensione in avvio processo

ORISTANO, 5 GIU - Si sono vissuti momenti di tensione in tribunale a Oristano, poco prima dell'avvio del processo per l'omicidio di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer (Nuoro) massacrato sulle rive del lago Omodeo l'11 settembre 2018. Imputati tre giovani, tra i 19 e i 20 anni, accusati di omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere: Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta (assistiti dai legali Aurelio Schintu, Angelo Merlini ed Emanuele Tuscano) che hanno scelto l'abbreviato. All'arrivo in tribunale dell'ultimo imputato, i parenti della vittima hanno gridato: "Assassino. Speriamo che tua madre soffra come stiamo soffrendo noi". Quella di oggi è la prima udienza ad Oristano, mentre al Tribunale dei Minori di Cagliari si sta celebrando il processo con rito abbreviato contro i due giovanissimi accusati, con i tre maggiorenni, di avere partecipato all'omicidio del 18enne di Macomer. Un quarto maggiorenne, Nicola Caboni, ha patteggiato per l'accusa di soppressione di cadavere.