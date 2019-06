Cadavere 29enne Bahamas trovato nel Po

TORINO, 4 GIU - E' giallo per il ritrovamento di un cadavere nelle acque del fiume Po, a Torino. La vittima è Ramsey Alrae Keiron, 29enne delle Bahamas con permesso di soggiorno rilasciato dall'Austria per motivi diplomatici. Secondo quanto appreso frequentava infatti una scuola diplomatica a Vienna e aveva rapporti con il ministero degli Affari esteri delle Bahamas. A dare l'allarme, nel pomeriggio, è stato un passante, che ha notato il cadavere nel fiume all'altezza del ponte Isabella. In acqua da due o tre giorni, non presenta segni di violenza, solo una ferita alla testa compatibile secondo i primi accertamenti con una caduta. L'uomo pernottava in un bed&breakfast di Torino insieme ad un amico, di cui nei giorni scorsi è stata presentata una denuncia di scomparsa. Sul caso indaga la polizia.