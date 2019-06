Consiglio Europa: allerta scorta Saviano

STRASBURGO, 4 GIU - "La minaccia" del vicepremier Matteo Salvini di togliere la scorta a Roberto Saviano, contenuta in un video postato su Facebook il 29 maggio, è stata aggiunta oggi alle 'allerte' pubblicate sulla piattaforma per la protezione dei giornalisti dal Consiglio d'Europa. Il caso, definito come "intimidazione attribuibile allo Stato", è stato inserito tra quelli di massima pericolosità per l'incolumità dei giornalisti.