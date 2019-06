A mano disarmata è Nastro della legalità

ROMA, 4 GIU - Va quest'anno al film A mano disarmata di Claudio Bonivento il Nastro della legalità nato un anno fa per iniziativa dei Giornalisti Cinematografici insieme a Trame - Festival dei libri sulle mafie diretto da Gaetano Savatteri per sottolineare il valore di denuncia di quel cinema di impegno civile che ha ritrovato una nuova stagione di vivacità. Viene consegnato stasera a Roma a Claudio Bonivento e Claudia Gerini al Cinema Adriano all'anteprima del film in sala dal 6 giugno distribuito da Eagle Pictures. La motivazione è nelle stesse parole della giornalista di Repubblica Federica Angeli, che dal 2013 vive sotto scorta per le minacce mafiose subite dopo le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia ed autrice del libro autobiografico che ha ispirato. "Chi sta dalla parte giusta non perde mai. Chi ha scelto di sfidare a viso aperto la mafia la testa non la chinerà mai. Perché sulla bilancia alla sera ci si sale da soli, con la propria coscienza, ed è a lei che si risponde", ha detto.