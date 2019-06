Trovato accordo Lega-M5s su cantieri

ROMA, 4 GIU - Lega e M5s hanno trovato l'accordo sul decreto sblocca cantieri di cui si dicono entrambi "soddisfatti". In una nota i capigruppo al Senato di Lega e M5s Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli affermano che "sarà garantito il rispetto delle norme e del lavoro già fatto nelle commissioni parlamentari. Saranno anche garantite le soglie già in vigore per i subappalti e salvaguardati gli obblighi di sicurezza per le imprese. Abbiamo svolto un normale lavoro parlamentare che porteremo come maggioranza in commissione e poi in Aula al Senato".