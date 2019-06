Trump, Usa-Gb facciano intesa commercio

(ANSA - ROMA, 4 GIU - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa a Londra afferma che gli Usa sono impegnati per un "accordo commerciale fenomenale" con il Regno Unito dopo la Brexit, anche se ha poi detto di Trump di prevedere che un accordo sulla Brexit verrà raggiunto. Lo ha detto rispondendo a domande in conferenza stampa a Londra. "Direi che accadrà e che sarebbe il caso che accada", ha detto Trump, "sarebbe una cosa buona per il Paese". Trump ha poi affermato: Jeremy Corbyn "ha chiesto d'incontrarmi, ma io ho detto di no. Dal mio punto di vista" rappresenta "una forza negativa". Trump era stato sollecitato a parlare di Corbyn da una giornalista che aveva ricordato come il leader del Labour avesse parlato oggi durante una protesta contro di lui a Trafalgar Square, criticando la sua politica.