Shaggy, vi voglio ancora sorprendere

MILANO, 4 GIU - "Nel mio mondo non basta essere una star, devi essere una superstar, perché devi fare le cose in maniera dieci volte più difficile che in un altro genere per emergere": a 50 anni e con 30 milioni di album venduti, Shaggy fa il punto sulla sua carriera per dire: "Oggi non voglio più essere il leader, per quello c'è Sean Paul, alla mia età è una pressione troppo forte ma voglio continuare sempre a sorprendere, essere ancora 'what a f..k guy'". Oggi la firma di hit mondiali come 'Boombastic' prova a farlo con il nuovo album "Wah Gwaan?!". A chi gli chiede se si sente lo stesso degli esordi, Shaggy risponde che "tento ancora di sorprendere, è più difficile perché ora la gente si aspetta certe cose da me, ma ogni tanto ci riesco ancora, come con la collaborazione con Sting". Rispetto ad allora, "non canto più solo di donne, macchine e soldi, questo è il mio album più 'conscious', non in senso filosofico, ma rappresenta come vivo oggi, quello che ho fatto e visto e che ho voglia di condividere".