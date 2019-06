Tv: Iain Glen de 'Il Trono di Spade' al Lionsgates Con 2019

ROMA, 4 GIU - Sarà lo scozzese Iain Glen, interprete del personaggio di Ser Jorah Mormont, l'attore de 'Il Trono di Spade' che parteciperà a Padova alla prima edizione di Lionsgates Con, l'evento ispirato allo stile dei grandi comicon internazionali. Con l'annuncio di questo nome, si chiude il gruppo di star internazionali che saranno protagoniste della tre giorni, dal 21 al 23 giugno, nello spazio eventi della Fiera. Gli attori Ben McKenzie e Morena Baccarin, precedentemente annunciati, hanno purtroppo dovuto rinunciare alla loro partecipazione. Tra le ultime new entry, l'attore Charlie Cox, protagonista della serie Marvel Daredevil, diventato famoso per il ruolo di Tristan Thorn nel film fantasy Stardust, e Kevin McNally, sul grande schermo al fianco di Johnny Depp nella saga Disney dei Pirati dei Caraibi, dove interpreta il pirata Joshamee Gibbs, braccio destro del leggendario capitano Jack Sparrow. In arrivo a Padova anche Jon Bernthal, protagonista di The Punisher e interprete di Shane Walsh nella serie cult The Walking Dead; Ben Barnes, il Principe Caspian delle Cronache di Narnia e protagonista del film Dorian Gray e Manu Bennett, conosciuto per il ruolo di Crixus nella serie Spartacus. L'annunciato arrivo di tante stelle che di solito si possono ammirare solo in tv nei comicon americani ha scatenato la caccia al biglietto da parte dei fan e l'evento si preannuncia da tutto esaurito. Il personaggio di Ser Jorah Mormont, interpretato da Glen, fra i più longevi de Il Trono di Spade, è apparso fin dalla prima stagione dello show. Jorah è un cavaliere mercenario in esilio, legato a doppio filo al personaggio di Daenerys Targaryen, che da tutta la vita aspira al trono di spade. Iain Glen è famoso inoltre per il ruolo dello spietato dr. Alexander Isaacs apparso in tre film della serie cinematografica Resident Evil ed è stato scelto da poco per ricoprire anche il ruolo di Bruce Wayne/Batman nella prossima stagione della serie DC Titans.