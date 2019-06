Tienanmen: Taiwan, Pechino continua a coprire verità

PECHINO, 4 GIU - La presidente di Taiwan torna sulla repressione delle proteste pro-democrazia di piazza Tienanmen e nel suo 30/o anniversario mette in contrasto il "modello democraticamente eletto" di Taipei e "il sistema autoritario comunista" della Cina. Su Facebook, Tsai accusa Pechino non solo di non voler riflettere "sull'errore di quell'anno", ma anche di continuare a coprire la verità dei fatti. "State assolutamente tranquilli, Taiwan aderirà certamente alla democrazia e alla libertà, a prescindere dalle minacce di infiltrazioni".