Unioni civili compiono 3 anni

ROMA, 4 GIU - A tre anni dalla sua approvazione, la legge sulle unioni civili rimane una pietra fondante per l'acquisizione dei diritti da parte della Comunità Lgbti, anche se il percorso di equiparazione in Italia a giudizio dei diretti interessati da allora si è interrotto. Per gli "addetti ai lavori" sono circa 10 mila le coppie che fino ad oggi hanno usufruito della cosiddetta "legge Cirinnà" che il 5 giugno compie tre anni. Si tratta di una stima poiché gli ultimi dati ufficiali elaborati e diffusi dal ministero degli Interni sono aggiornati al dicembre 2017. "Dall'approvazione della legge il clima per la Comunità Lgbti è completamente cambiato - dice la senatrice del Pd Monica Cirinnà - Con questo Governo oscurantista e di destra è aumentata l'omofobia e in un anno neanche i 5S hanno aperto bocca sui diritti Lgbti".