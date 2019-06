Libri: ecco 'Assedio. Fuoco su Trump' di Michael Wolff

ROMA, 4 GIU - Il nuovo libro di Michael Wolff, 'Assedio. Fuoco su Trump' sarà nelle librerie il 4 giugno in contemporanea mondiale, in Italia per Rizzoli. Già autore del bestseller 'Fuoco e furia', Wolff sarà in Italia il 27 e 28 giugno. Il nuovo esplosivo reportage di Wolff riparte da dove finiva il precedente con Trump in una Casa Bianca sotto assedio, mentre i suoi collaboratori più stretti o sperano di andarsene o sono sul punto di essere cacciati, il suo partito fa quadrato e allo stesso tempo cerca un'alternativa. Il procuratore speciale Mueller conduce un'indagine sui contatti tra il suo comitato elettorale e la Russia, altri inquirenti federali potrebbero mettere a nudo i segreti dell'intera famiglia Trump e il mondo assiste alle oscillazioni della maggiore potenza mondiale alle prese con soggetti come Kim Jong-un, Vladimir Putin e il principe saudita Mohammad bin Salman. Grazie ai contatti di Wolff con membri dello staff della Casa Bianca, con i vecchi amici che ogni notte parlano per ore con il presidente, con l'anima nera Steve Bannon, l'ex capo stratega cacciato dall'amministrazione ma tuttora impegnato, per proprio conto, a "salvare la rivoluzione trumpiana", Assedio svela i retroscena delle vicende più sconcertanti della nostra epoca, in un dramma shakespeariano sempre in bilico fra la tragedia e la farsa. Giornalista politico e scrittore di successo, Wolff ha ricevuto numerosi premi per il suo lavoro, tra cui due National Magazine Award. Nel gennaio 2017, subito dopo l'insediamento di Donald Trump, lo scrittore si era infilato nella Casa Bianca "come una mosca sul muro" per raccontare dall'interno, in quello che sarebbe diventato il bestseller mondiale 'Fuoco e furia', i primi mesi della presidenza americana più controversa del nostro tempo. Il nuovo libro 'Assedio. Fuoco su Trump' è una miniera di rivelazioni, incontri dietro le quinte, ritratti, retroscena, agguati e salvataggi per il rotto della cuffia. Le vicende private del presidente e della sua famiglia si intrecciano con le manovre sulla scena politica interna e internazionale.