Cantieri: Salvini, su decreto risolviamo oggi

CASTELFRANCO EMILIA (MODENA), 4 GIU - "La risolviamo oggi. A noi interessa far ripartire il Paese con buon senso, senza impuntature, senza metterci le bandierine. Siamo persone ragionevoli. Quindi conto che entro oggi si chiuda l'accordo perché nello sblocca cantieri ci sono i soldi per i Comuni, i soldi per i terremotati, c'è libertà di azione per le imprese". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini a Castelfranco Emilia, nel Modenese, in una visita a sostegno del candidato sindaco del centrodestra.