Droga: traffico di stupefacenti sintetici, 18 arresti

TRENTO, 4 GIU - Ottanta carabinieri del comando provinciale di Trento hanno stamani dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Trento a carico di 18 persone, residenti in val di Non e nella provincia di Brescia, responsabili di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'inchiesta, avviata alla fine del 2017 dalla compagnia di Cles, dopo il sequestro di alcuni quantitativi di droghe sintetiche acquistate ricorrendo al cosiddetto deep web, ha rivelato l'esistenza di un traffico di stupefacenti dall'Albania, canalizzato verso le province di Trento, dove lo spaccio interessava prevalentemente la Val di Non, e di Brescia. I dettagli delle attività saranno resi noti nel corso della conferenza stampa indetta per le ore 11.00 presso alla procura di Trento. (ANSA).