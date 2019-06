Usa:via libera Camera a piano aiuti disastri da 19,1 mld dlr

NEW YORK, 4 GIU - La Camera a maggioranza democratica approva il piano di aiuti per i disastri naturali da 19,1 miliardi di dollari, che include 900 milioni di dollari per Puerto Rico per il dopo uragano del 2017. La misura è stata approvata con 354 voti a favore e 58 contrari. Il via libera è stato accolto con soddisfazione da Donald Trump. "Fantastico. Gli agricoltori, Puerto Rico e tutti saranno molto contenti" twitta Trump.(ANSA).