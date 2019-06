Salvini, vogliamo andare avanti

ROMA, 3 GIU - "Noi non abbiamo mai smesso di lavorare, evitando di rispondere a polemiche e anche insulti, e gli Italiani ce lo hanno riconosciuto con 9 milioni di voti domenica". Così Matteo Salvini su Fb dopo le parole del premier Conte, aggiungendo: "noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c'è" e anche come "l'Italia dei SI sia la strada giusta".