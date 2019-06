Travolto da cancello, gravissimo bimbo

ROMA, 03 GIU - Un bambino di 5 anni è stato soccorso in gravissime condizioni dopo essere rimasto schiacciato dal cancello di casa. E' accaduto a Ostia antica, nel quadrante sud di Roma. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione sembra che il bimbo stesse cercando di chiudere il cancello scorrevole dell'abitazione quando, per cause in corso di accertamento, il bimbo è rimasto schiacciato dal meccanismo che a fine corsa è uscito fuori binario. Il bambino è stato trasportato dal 118 con l'eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù e sarebbe in pericolo di vita.