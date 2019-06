Google e Apple crollano a Ny a causa dei rumors su antitrust

NEW YORK, 3 GIU - Alphabet, la holding a cui fa capo Google e Apple in forte calo a Wall Street sui timori per l'indagine Antitrust. Alphabet perde il 6,22% e Apple il 2,22%. E secondo il Wall Street Journal le autorità americane si 'dividono' le competenze. Al Dipartimento di Giustizia farà capo il dossier Google, mentre alla Federal Trade Commission spetterà il diritto di esaminare come le pratiche di Facebook hanno effetto sulla concorrenza digitale.