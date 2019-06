Cina:Lippi,non risparmieremo sforzi

PECHINO, 3 GIU - Marcello Lippi, dal 24 maggio sulla panchina della Nazionale di calcio della Cina, assicura che ce la metterà tutta per la qualificazione ai prossimi mondiali. "Possiamo fare la Coppa del Mondo di Qatar 2022? Non lo so, ci lavoreremo e non risparmieremo gli sforzi, se riusciremo sarà grandioso e festeggeremo; se falliremo abbraccerò tutti e andrò a casa. Così funzionano lavoro e vita, investi tutta la tua passione in una cosa, può portare al successo o al fallimento", dice il ct degli Azzurri campioni del mondo nel 2006, in una intervista a Cctv5, il canale sportivo del network statale cinese. Alla domanda sul perché abbia scelto di allenare i Dragoni Rossi per la seconda volta, Lippi risponde di essere "tornato a casa dopo 7 anni in Cina, anche se ho rifiutato ogni offerta di estensione del contratto''.