Si ubriaca, figlia 10 anni chiede aiuto

FIRENZE, 3 GIU - E' uscita di casa con la figlia di 10 anni e si è ubriacata, tanto che alla fine la bambina, impaurita vedendo la madre alterata e in un stato di agitazione, ha chiesto aiuto al personale del locale dove si trovavano, facendo intervenire la polizia. E' accaduto ieri sera nella centralissima piazza Strozzi di Firenze. Alla vista degli agenti la donna, 40enne sudamericana, si è avventata contro di loro graffiandoli e mordendoli. Dopo esser stata comunque bloccata è stata portata in ospedale, dove le è stata diagnosticata un'intossicazione da alcol. Nei suoi confronti scatterà una denuncia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La bambina è stata affidata al padre, accorso sul posto. I poliziotti hanno avuto ferite guaribili in tre e in sei giorni.