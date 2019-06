Trump in Gb: stasera 170 ospiti e 12 suonatori di cornamusa

ROMA, 3 GIU - Oltre 170 invitati, sei bicchieri per ciascun ospite, 12 suonatori di cornamusa. Il banchetto di Donald Trump questa sera a Buckingham Palace si preannuncia tra i più sontuosi organizzati dalla regina Elisabetta. Il menù, ancora top secret, è stato pianificato per sei mesi e per allestire la tavola imbandita ci sono voluti tre giorni. D'altra parte in questi casi la precisione è tutto, ogni posto deve essere esattamente a 45 cm di distanza dall'altro e le sedie alla stessa distanza dal tavolo. Le portate saranno servite su un servizio di piatti antico e ogni ospite avrà a disposizione sei bicchieri: per l'acqua, lo champagne, il vino bianco, quello rosso, il vino da dessert e il porto. Attorno alla tavola, 19 tavolini di servizio che serviranno allo staff per coordinare l'uscita delle portate. Circa 170 gli ospiti che saranno allietati da un'orchestra durante tutta la cena e quindi, per il gran finale, da 12 suonatori di cornamusa. Una tradizione che risale all'epoca della regina Vittoria