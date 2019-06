Precipita su Cervino, morto alpinista

AOSTA, 03 GIU - Un alpinista britannico di 24 anni è morto la notte scorsa sul versante svizzero del Cervino. Il giovane era insieme a due connazionali quando, scendendo in corda doppia, è stato travolto da una roccia che si è staccata e che lo ha fatto precipitare. I soccorritori sono stati allertati dai compagni di cordata - che sono rimasti illesi - ma, giunti sul posto con l'elicottero, non hanno potuto che constatare il decesso. L'incidente - fa sapere la polizia cantonale del Vallese - è avvenuto verso le ore 2 e 40, a quota 3.380 metri, mentre il gruppo stava percorrendo la cresta dell'Hornli, la via normale svizzera al Cervino.