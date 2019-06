Spiaggia gratis a partorienti a Jesolo

VENEZIA, 3 GIU - Alle donne che partoriranno negli ospedali dell'Ulss 4 del Veneto orientale verrà regalato un posto in spiaggia con ombrellone per la durata di 14 giorni. Alle donne che partoriscono da giugno a dicembre negli ospedali di San Donà di Piave e Portogruaro verrà dato, quindi, se lo desiderano, un posto ombrellone gratuito a scelta tra Bibione, Caorle, Eraclea mare o Jesolo. Nato dalla collaborazione tra Ulss4 e Unionmare Veneto, con il contributo della Banca San Biagio del Veneto Orientale, il progetto si chiama "Vieni a partorire nel Veneto Orientale e ti regaliamo il mare", e ha lo scopo di promuovere i benefici per mamma e bambino trasmessi dal sole e dal mare e al contempo l' attività svolta dai punti nascita aziendali. Nel momento della dimissione ospedaliera post-parto, alla mamma viene consegnato, se lo vuole, un "Beach pass" che le acconsente di utilizzare gratuitamente un ombrellone per 15 giorni, scegliendo se utilizzarlo nell'estate corrente o nell'estate 2020.