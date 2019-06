Mulè, Conte dica 'tolgo il disturbo'

ROMA, 3 GIU - "In attesa delle "comunicazioni importanti" del premier Giuseppe Conte, gli italiani sappiano che il suo governo ha completato la curva della tassazione evolutiva: neonati e ragazzi pagheranno a vita gli effetti di un debito pubblico alto come non mai; i lavoratori (quelli che ancora fortunatamente conservano un impiego) hanno una tassazione aumentata di mezzo punto in un anno; i pensionati sono stati rapinati in barba a qualsiasi impegno. A fronte di questi dati incontrovertibili, l'unica comunicazione dovrebbe essere limitata a tre parole: tolgo il disturbo. Anche senza scuse, basterebbe questo". Lo Giorgio Mulè, deputato di FI e portavoce azzurro dei gruppi di Camera e Senato.