Anziano ucciso a Cagliari,fermato 40enne

CAGLIARI, 3 GIU - Ha un nome e un volto il presunto omicida del pensionato di 88 anni, Adolfo Musini, trovato morto ieri in casa a Cagliari. Fermato dai carabinieri Eugenio Corona 40 anni, che abita nello stesso quartiere, San Michele, dove è avvenuto l'omicidio. L'anziano sarebbe stato ucciso con un grosso paio di forbici da lavoro. Sarebbe stato colpito ripetutamente alla testa, fino alla morte. I carabinieri del Nucleo investigativo hanno recuperato l'arma del delitto, a quanto pare su indicazione di Eugenio Corona. Ma non solo. I militari dell'Arma già ieri avevano recuperato alcuni indumenti, forse quelli indossati dal presunto assassino. I vestiti saranno passati al microscopio dagli specialisti del Ris, intervenuti per tutti i rilievi all'interno della casa dell'anziano. Già ieri notte gli uomini del Nucleo investigativo erano andati a cercare Corona, che abita a poche centinaia di metri dall'abitazione del pensionato ucciso, ma non lo avevano rintracciato.