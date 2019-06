Trump in Gb: presidente Usa a Buckingham Palace

LONDRA, 3 GIU - Donald Trump, è atterrato in elicottero a Buckingham Palace con la first lady Melania per il cerimoniale dell'accoglienza della visita di Stato nel Regno Unito. A incontrare la coppia presidenziale nel parco sono stati il principe Carlo, erede al trono, e la sua consorte, Camilla, duchessa di Cornovaglia. Sia Melania sia Camilla sono vestite di bianco con vistosi cappelli. Il presidente Usa, camminando al fianco di Carlo, ha poi raggiunto l'ingresso dove è stato accolto con un sorriso dalla regina Elisabetta vestita di verde. (ANSA).