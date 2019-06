Serie C: date e orari finali play off

ROMA, 3 GIU - Sono stati decisi gli orari delle partite della cosiddetta 'Final Four' della serie C, in realtà le due finali che assegneranno altrettante promozioni che faranno tornare la serie B a 20 squadre. Per ciò che riguarda le partite di andata, mercoledì 5 giugno alle ore 20.30 si giocherà Pisa-Triestina mentre Piacenza-Trapani è stata messa in calendario sabato 8 giugno, con inizio sempre alle 20.30. Ecco invece il calendario delle gare di ritorno: domenica 9 giugno Triestina-Pisa, alle 18.30; sabato 15 giugno Trapani-Piacenza, sempre alle 20.30.