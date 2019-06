Mondiali donne, azzurre in Francia

ROMA, 3 GIU - Primo allenamento a Valenciennes, in terra francese, oggi per la nazionale di calcio femminile, che domenica prossima esordirà ai Mondiali contro l'Australia. Le azzurre ieri sera al loro arrivo nella cittadina francese sono state accolte con molto calore, c'era la banda musicale, i ragazzini con le bandierine tricolore e il sindaco che ha dato personalmente il benvenuto alla squadra. La ct Milena Bertolini e la capitana Sara Gama hanno poi raccontato in diretta su Rai 1 sogni e speranze dell'Italia in rosa, che dopo vent'anni torna a disputare la fase finale del Mondiale. "Ci aspetta un girone molto impegnativo - ha ribadito la Ct - ma il nostro è un gruppo unito, con tante giocatrici di qualità: siamo qui per giocarcela alla grande". "Sentiamo l'affetto della gente ed è una cosa fantastica - le parole di Gama - siamo qui per vivere l'esperienza più importante delle nostre vite calcistiche e invitiamo il pubblico a seguirci perché trasmetteremo delle belle sensazioni".