Musica: Imagine Dragons, trionfo a Firenze

FIRENZE, 3 GIU - All'inizio è un'esplosione con Belever e tutti i 55 mila dell'Arena Visarno dell'Ippodromo del parco delle Cascine di Firenze subito in delirio in un rito collettivo di espressione di energia fisica ed interiore lungo oltre due ore e mezza. Gli Imagine Dragons sono qui dopo la finale della Champions per l'unica tappa europea del tour mondiale prima delle due date a Canton ad agosto e ad Austin a novembre che concludono il tour e si sente che l'occasione è speciale. L'amatissimo frontman Dan Reynolds manifesta da subito la sua emozione con parole d'amore nei confronti di un pubblico che è qui da ogni parte d'Europa in un intreccio di lingue che supera ogni barriera quando tutti cantano in coro le canzoni più amate. I "classici" di questo gruppo che dagli Stati Uniti ha conquistato il cuore dei ragazzi di tutto il mondo ci sono tutti. Tra Belever che apre a Radioactive che chiude passando attraverso Thunder e Walking the wire con una scaletta mozzafiato di 23 brani in cui nessuno si risparmia.