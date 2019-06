Zingaretti, Conte dica verità

ROMA, 3 GIU - "Almeno che dica la verità perché anche l'ultima settimana è stata caratterizzata da cento opinioni diverse che hanno creato molto fumo, che poi è il motivo principale dello scetticismo nei confronti di questo Governo, cioè che parla molto ma nasconde la tragica verità di un anno di bilancio di Governo". Così il leader Pd Nicola Zingaretti a Rtl 102.5 sul discorso di oggi del premier Conte. Quanto all'ipotesi crisi, per Zingaretti "questo dipende esattamente della conferenza di oggi, in realtà il tema è se ci sarà una crisi parlamentare ma la crisi politica già c'è da giorni. Ricordo decine di interviste di esponenti del Governo che facevano dichiarazioni abbastanza serie, come Tria, che poi venivano smentite dopo tre ore da altri esponenti dal Governo.