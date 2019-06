Ponte Genova: inizio operazioni per demolizione palazzine

GENOVA, 3 GIU - Sono iniziate le operazioni prodromiche alla demolizione delle prime case di via Porro, sotto i monconi di Ponte Morandi. Sul posto stanno arrivando le grandi gru e vengono allestite a metà della strada alcune barriere. Via Fillak è chiusa. Alcuni camion stanno depositando grandi contenitori per raccogliere le ultime masserizie ancora presenti all'interno delle palazzine interessate dalla demolizione. Le operazioni di demolizione inizieranno questo pomeriggio.