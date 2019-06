Giovane trovato morto nel Lodigiano

LODI, 3 GIU - Un giovane è stato trovato morto, stamattina, a ridosso dei binari della linea Milano-Piacenza, all'altezza di cascina Garibolda, nel comune di Tavazzano con Villavesco (Lodi). La polizia ferroviaria sta cercando di risalire alle cause del decesso e all'identità della vittima. La circolazione ferroviaria ha subito ritardi ma la situazione si sta andando via via, normalizzando. Non sono stati interessati i collegamenti ad alta velocità che viaggiano su una linea adiacente.