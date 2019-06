Roma, striscioni contro Pallotta

ROMA, 3 GIU - Ancora proteste di una parte della tifoseria romanista contro il presidente del club giallorosso James Pallotta. Nella notte infatti in diverse zone della capitale sono stati esposti enormi striscioni con la scritta "Pallotta vattene, Roma vuole Ferrero". Tutti gli striscioni recano la stessa scritta e il riferimento a Ferrero richiama in qualche modo l'interesse per il club giallorosso manifestato più volte in passato dall'attuale patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, che è romano e tifoso romanista.