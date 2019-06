Speleologi bloccati in grotta Calabria

ROMA, 2 GIU - Tre speleologi sono bloccati nell'Abisso del Bifurto, una grotta nel cosentino, a causa di un'onda di piena improvvisa. Due loro compagni sono riusciti a risalire in superficie e a dare l'allarme. Dieci tecnici del Soccorso alpino e speleologico sono al lavoro per riportare tutti su. "Nessuno è in pericolo di vita e contiamo di completare l'operazione nelle prossime ore", ha riferito il presidente del Soccorso alpino e speleologico della Calabria, Giacomo Zanfei.