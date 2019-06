Champions: Uefa,top 11 con tanti inglesi

ROMA, 2 GIU - Dominatrici in campo, con due finaliste nelle coppe, le squadre inglesi la fanno da padrone anche nella rosa ideale fatta dall'Uefa con i migliori 20 giocatori dell'edizione 2019. C'è tanto Liverpool, fresco del titolo europeo, con sei giocatori, seguito a sorpresa non dal Tottenham finalista ma dal sorprendente Ajax di Ten Hag, mentre Leo Messi e Cristiano Ronaldo, usciti anzitempo possono consolarsi con l'ennesima 'convocazione'. Non è presente nessun giocatore italiano. Portieri: Alisson (Liverpool), ter Stegen (Barcellona); difensori: van Dijk (Liverpool), de Ligt (Ajax), Vertonghen (Tottenham), Alexander-Arnold (Liverpool), Robertson (Liverpool); centrocampisti: Sissoko (Tottenham), Ziyech (Ajax), De Bruyne (Manchester City), de Jong (Ajax), Ndombele (Lione), Wijnaldum (Liverpool), Neres (Ajax), Sterling (Manchester City); attaccanti: Messi (Barcellona), Tadic (Ajax), Manè, (Liverpool), Ronaldo (Juventus), Lucas (Tottenham).