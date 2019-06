Giro: Carapaz "Sensazione unica, ancora non ci credo"

VERONA, 2 GIU - "E' una sensazione unica, ancora non ci credo. E' un sogno, ma anche la ricompensa a tutti i sacrifici ai quali mi sono dovuto sottoporre. Ancora non me ne rendo conto. Devo questo momento ai miei genitori, non sapevo che sarebbero venuti per festeggiarmi: la famiglia è la mia ragione di vita". Queste le prime parole di un emozionato Richard Carapaz dopo avere conquistato il 102/o Giro d'Italia di ciclismo, a Verona. L'ecuadoriano è scoppiato in lacrime dopo la prova a cronometro.