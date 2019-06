Deraglia tram a Roma, nessun ferito

ROMA, 02 GIU - Un tram della linea 2 è deragliato su via Flaminia a Roma. Nessun passeggero è rimasto ferito ma a bordo c'è stato il panico. Il tram è deragliato su via Flaminia all'altezza di piazza Carracci: è uscito dai binari rimanendo sulla sua corsia preferenziale. Sono intervenuti gli agenti del commissariato Villa Glori, la polizia locale del II Gruppo Parioli e gli ispettori dell'Atac che sono al lavoro per chiarire le cause dell'incidente.