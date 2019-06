Real-Pogba: Bale, Keylor e James per Utd

ROMA, 2 GIU - Il Real Madrid non molla Paul Pogba e per convincere il Manchester United, proprietario del cartellino, è pronto a mettere sul tavolo tre nomi: Bale, Keylor Navas e James Rodriguez. Lo scrive oggi il 'Times' secondo cui in questo modo il club di Florentino Perez intende abbassare la valutazione che i Red Devils danno al francese: circa 150 milioni. A Zidane Pogba piace e non ne ha mai fatto mistero, così come è vero che Bale ha un ottimo mercato in Inghilterra e allo United non dispiacerebbe averlo nella sua fila. A Madrid valutano il gallese almeno 80 milioni e per arrivare a quanto richiesto dal club di Manchester ecco i nomi del colombiano, diritorno dal Bayern Monaco, e del portiere costaricano, già vicino allo United in passato e oggi cercato anche da Benfica, Porto e Psg. Se il Real dovesse fallire l'operazione Pogba, scrive ancora il Times, si orienterà su Pjanic o Eriksen.