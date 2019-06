Le rubano 100mila euro, lei le blocca

MILANO, 2 GIU - Quando è tornata a casa in corso Como, pieno centro di Milano nella zona della movida, intorno alle 21,30 una moldava di 32 anni ha trovato tutto a soqquadro. Segno del passaggio dei ladri. In quel momento ha sentito un rumore e visto due persone scappare. Non ci ha pensato un secondo e ha avvisato la polizia mentre si è lanciata a bloccarle. E' nata una colluttazione con le due ladre che hanno iniziato a spintonarla. Ma è in quel momento che sono arrivati gli agenti che hanno arrestate una serba di ventun'anni e un'italiana di origini slave di ventidue per rapina aggravata. Avevano con sé i gioielli e gli averi per centomila euro che avevano portato via dall'appartamento.