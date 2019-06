Neymar si difende dopo accusa stupro

ROMA, 2 GIU - Un video di 7' per difendersi: è quello postato, via Instagram, da Neymar, accusato di stupro da una donna che venerdì ha presentato denuncia a San Paolo in Brasile per fatti che sarebbero avvenuti a Parigi il 15 maggio. "Sono accusato di stupro, una parola pesante - spiega l'asso del Psg che dopo la sua autodifesa ha anche reso pubbliche le conversazioni private, via chat, avute con l'accusatrice - ma è quello che sta succedendo in questo momento. Sono rimasto sorpreso. Chi mi conosce sa chi sono e che non farei mai una cosa del genere. È tutto molto brutto, credere che nel mondo ci sia gente così. Ci sono persone che vogliono approfittare, estorcere e ricattare altre persone, è davvero doloroso. Ma visto che mi hanno messo in questa situazione, sono qui per spiegarvi. Ecco il video che spero chiarirà tutto e che faccia giustizia. Lo rendo pubblico con molta tristezza e angoscia, ma è la conseguenza della trappola in cui sono caduto, ma che evidentemente mi servirà da lezione da qui in avanti".