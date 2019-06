Percassi, allestiamo rosa per Champions

BERGAMO, 2 GIU - "Ci prepariamo ad allestire una squadra all'altezza del campionato e della Champions League, anche se a pensare che ci siamo appena qualificati mi vengono ancora i brividi". Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, apre ufficialmente il mercato in casa nerazzurra: "Lazzari della Spal? L'eventuale ritorno di Petagna? Giocatori stranieri di spessore ed esperienza? È presto per fare nomi - prosegue il vertice societario -. Di sicuro dopo il rinnovo di Gasperini il pensiero è di fornirgli una rosa competitiva ai massimi livelli. Ieri sera ho seguito la finale di Champions tra Liverpool e Tottenham e durante la cerimonia d'inaugurazione mi sono chiesto se davvero noi, una provinciale, da settembre saremo coinvolti in una delle manifestazioni sportive più seguite nel mondo".