Brexit: Trump a Gb, mandate Farage a negoziare con Ue

LONDRA, 2 GIU - La Gran Bretagna dovrebbe mandare il leader del Brexit party Nigel Farage a negoziare con Bruxelles, e se Londra non otterrà quel che chiede all'Unione Europea, dovrebbe semplicemente uscire con un 'no deal'. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un'intervista al Sunday Times alla vigilia del suo viaggio nel Regno Unito. Il presidente sostiene che il prossimo premier britannico dovrebbe rifiutarsi di pagare i 39 miliardi di sterline previsti per il 'divorzio' e semplicemente "andarsene" se Bruxelles non dovesse accettare le richieste britanniche.