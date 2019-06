Movida Napoli,3 feriti 'da 30 ragazzini'

NAPOLI, 2 GIU - Tre giovani residenti in provincia di Napoli sono stati aggrediti e malmenati la scorsa notte da una baby gang composta, a detta delle vittime, da una trentina di ragazzini. Il fatto è avvenuto in vico Carrozzieri, quartiere Chiaia, nel cuore delle strade della movida partenopea. Le vittime hanno rispettivamente 23, 21 e 20 anni. Alla Polizia di Stato hanno raccontato di aver incrociato il branco di ragazzini e che da uno scambio di parole grosse, per futili motivi, si è poi passati all'aggressione con pugni e calci. I feriti sono stati medicati in ospedale e dimessi: il 20enne ha riportato contusioni al fianco e al torace, con prognosi di due settimane; per gli altri due, lieve trauma cranico e trauma facciale guaribili in sette e dieci giorni. Le vittime non hanno saputo fornire descrizioni precise degli aggressori, riferendo solo il loro numero approssimativo e l'età, più o meno compresa tra i 14 e i 18 anni.