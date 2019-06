Papa: ultimo giorno in Romania, incontrerà comunità rom

BUCAREST, 2 GIU - Ultimo giorno, oggi, della visita apostolica di Papa Francesco in Romania. Lascerà Bucarest e arriverà all'aeroporto di Sibiu per trasferirsi a Blaj. La mattina presiederà la Divina Liturgia per la beatificazione di sette vescovi greco-cattolici martiri, vittime del regime comunista. Nel pomeriggio si recherà invece nel quartiere rom di Blaj, Barbu Lautaru, per l'incontro con la comunità che lì vive. A salutare il pontefice sarà un sacerdote, anche lui di etnia rom. Da Blaj di nuovo il trasferimento all'aeroporto di Sibiu per prendere il volo che lo riporterà in Italia. L'arrivo a Roma Ciampino è previsto per le 18.30 circa.(ANSA).