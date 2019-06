Migranti: striscione 'camalli' su Lanterma Genoa,'benvenuti'

GENOVA, 1 GIU - I portuali della Compagnia unica (Culmv) di Genova hanno fissato alla Lanterna, simbolo della città che si trova vicino a Calata Bettolo, uno striscione con scritto 'Benvenuti' in previsione dell'arrivo, previsto per domani, del pattugliatore della Marina Militare Cigala Fulgosi che trasporta 100 profughi salvati nel mare della Libia. La Culmv è la stessa che dieci giorni fa ha bloccato l'imbarco di merci dual use nel porto di Genova sulla cosiddetta 'nave delle armi' saudita Bahri Yanbu.