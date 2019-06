Salvini a Campobasso, chi non vota perde diritto a protesta

CAMPOBASSO, 1 GIU - "In democrazia scelgono i cittadini, il 9 giugno invito tutti a votare, altrimenti per i prossimi cinque anni si perde il diritto all'aumento del borbottio e alla protesta": così il vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, oggi nel capoluogo molisano in vista del ballottaggio del 9 giugno tra la candidata del centrodestra, Maria Domenica D'Alessandro (39,71%), e quello del M5s, Roberto Gravina (29,41%). "E' importante scegliere, mai stare a casa" ha aggiunto Salvini. Rispondendo poi ai cronisti che chiedevano se il voto sia da interpretare come sfida Salvini-Di Maio, ha risposto: "Il voto a Campobasso è un'opportunità di cambiamento, invito tutti a scegliere perché è una città che merita tanto. Se i cittadini confermeranno la scelta della settimana scorsa, si lavora si lavora si lavora. Chi sceglie Lega fa una scelta precisa: se ho una casa popolare e c'è la Lega a guidare il Comune, la casa va prima a un italiano, si combattono degrado, abusivismo, violenza, spaccio, in tutte le vie, giardini e quartieri. Si applicano le leggi, non si interpretano".(ANSA).