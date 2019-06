Migranti: dissequestrata nave Sea Watch

AGRIGENTO, 1 GIU - Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pm Cecilia Baravelli hanno dissequestrato la nave "Sea Watch" che era stata al centro di un braccio di ferro fra magistratura e governo dopo lo sbarco, lo scorso 18 maggio a Lampedusa, di 47 migranti salvati in acque libiche. Una volta conclusi gli accertamenti e in seguito al dissequestro la nave della Ong potra' lasciare il porto di Licata (Ag). I pm hanno ritenuto, infatti, cessate le esigenze probatorie. Il provvedimento, subito esecutivo, è stato notificato anche agli avvocati dell'unico indagato, il comandante della nave Arturo Centore al quale si contesta il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "Speriamo che ciò valga ad interrompere una campagna diffamatoria nei confronti della Ong Sea Watch di cui si è reso responsabile in più occasioni il ministro dell'Interno italiano", affermano gli avvocati Alessandro Gamberini e Leonardo Marino, difensori del comandante della nave.